Kayseri Talas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir iş birliğine daha imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Talas Kızılay Şube Başkanı Şevket Ağmaz arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçeye yerleştirilecek mobil ikinci el tekstil bağış kutuları sayesinde toplanan ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak gıda kolilerine dönüşecek.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreniyle hayata geçirilen uygulama, hem israfın önüne geçmeyi hem de dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

BAŞKAN YALÇIN: 'PAYLAŞTIKÇA BÜYÜYEN BİR TALAS İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

İmza töreninde konuşan Başkan Mustafa Yalçın, yapılan iş birliğinin toplumsal dayanışmaya önemli katkı sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Belediyemiz ile Talas Kızılay Şube Başkanlığımız arasında anlamlı bir protokolü hayata geçirdik. Mobil tekstil bağış kutularımız aracılığıyla toplanan ürünlerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi olarak ulaşacak olması bizler için son derece kıymetli. Paylaştıkça çoğalan, dayanıştıkça güçlenen bir Talas için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum.'

AĞMAZ: 'HER BAĞIŞ BİR UMUT OLACAK'

Talas Kızılay Şube Başkanı Şevket Ağmaz ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bu protokol sayesinde vatandaşlarımızın yapacağı her bağış, ihtiyaç sahipleri için umut olacak. Kullanılabilir durumdaki tekstil ürünlerinin değerlendirilerek gıda yardımına dönüşmesi hem çevre hem de sosyal yardımlaşma açısından büyük bir kazanım. Talas Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.' dedi.

Hayata geçirilen bu uygulamayla birlikte Talas'ta hem çevreye duyarlı hem de sosyal dayanışmayı güçlendiren örnek bir model daha hayata geçirilmiş olacak.