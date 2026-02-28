Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. 'Koli Ver' kampanyası kapsamında, vatandaşlar koliver.ankara.bel.tr adresi üzerinden online olarak gıda kolisi bağışında bulunabiliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü olan bir kampanya başlattı.

'Koli Ver' kampanyası kapsamında, vatandaşlar koliver.ankara.bel.tradresi üzerinden gıda kolisi alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabiliyor.

ÜÇ FARKLI KOLİ SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan 'Koli Ver' kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlara küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı kolisi seçeneği sunuluyor. Koliler; temel gıda ürünleri, kahvaltılıklar ve atıştırmalıklardan oluşuyor. Kolilerde yer alan ürünlerin tamamı Ankaralı üretici kooperatiflerinden temin edilerek hem ihtiyaç sahiplerinin sofralarına destek olunuyor hem de yerel üreticiye katkı sağlanıyor.