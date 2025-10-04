Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2025 yılı II. Olağan Meclisi, Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış Edirne'de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

EDİRNE (İGFA) - Açılış konuşmalarını Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan, TKB ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

Başkanlar, hem Edirne'nin kültürel mirasına hem de TKB'nin yeni dönem vizyonuna dikkat çektikleri konuşmalarında; korumayı üretken tasarımla buluşturan proje desteklerini ve TKB'nin yerel yönetimler için taşıdığı önemini vurguladılar. Yavaş, 'Tarihi Kentler Birliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeleri, ortak bir kültür bilinciyle buluşturan güçlü bir dayanışma ağıdır. Bizim işimiz yalnızca geçmişin izlerini onarmak değil, o izlerin anlattığı hikâyeyi geleceğe taşımaktır' dedi.