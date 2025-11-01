Başkent'in tarihi mekanlarından biri olan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Hangarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kente kazandırılıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi alanları Başkentlilerin kullanımına kazandırırken kültür ve sanat etkinliklerine verdiği desteklerini de sürdürüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkentlilere armağanı olan Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) bulunan tarihi Hangarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kente kazandırılıyor.

Çalışmaların tamamlandığı Hangarlar, 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde, ABB ve Roof Coliving iş birliğiyle gerçekleşecek olan PlaceMaking Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE'DE PLACEMAKİNG TEMASIYLA DÜZENLENEN İLK FESTİVAL

AOÇ'nin 100. yılında kente yeniden kazandırılan Hangarlar'da düzenlenecek etkinlik, Türkiye'de 'placemaking' temasıyla düzenlenen ilk festival olma özelliği taşıyor.

Festival; kentsel alanların sadece fiziksel değil; insanların bir araya geldiği, paylaştığı ve sahip çıktığı mekânlar olarak değerlendirilmesini, kamusal alanların yeniden canlandırılmasını ve ortak belleğin güçlenmesini amaçlıyor.

Festivalde; kültür profesyonelleri, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Roof Coliving koordinasyonunda bir Kültür Politikaları Çalıştayı düzenlenecek.

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek etkinlikler halka açık olacak. Saat 13.00 itibarıyla başlayacak atölyeler, hava durumuna bağlı olarak 20.00'ye kadar sürecek. Hangarlar; atölyelerin yanı sıra çocuk etkinlikleri, film gösterimleri ve konserler gibi birçok farklı disiplinden etkinliğe ev sahipliği yapacak.