ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, yumurta üretim, sınıflandırma, etiketleme ve pazarlama süreçlerinde Avrupa Birliği mevzuatına uyumu hedefleyen düzenlemeler içeriyor.

Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülerek, yumurta sektöründe kalite, şeffaflık ve tüketici güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Yumurtaların gıda sanayiine gönderilmesine ilişkin ifadelerin netleştirildiği tebliğde, gıda katkı maddeleri, bulaşanlar, pestisit kalıntı limitleri ve mikrobiyolojik kriterlere dair yönetmelik referansları güncellendi.

ETİKETLEME VE SINIFLANDIRMA... ESKTRA TAZE YUMURTALARDA SON TÜKETİCİYE ULAŞIM 4 GÜN

A sınıfı yumurtalarda “tavsiye edilen tüketim tarihi” ifadesi zorunlu hale geldi. Yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün içinde son tüketiciye ulaşması ve 10 gün içinde sınıflandırılıp paketlenmesi gerektiğinin altı çizildiği tebliğde, ekstra taze yumurtalar için bu süre 4 gün olduğu belirlenirken, 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar B sınıfı olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Bu arada yumurtaların saklama sıcaklığı (+5)-(+8) °C olarak düzeltildi.

Kalite standartları konusunda da paketleme öncesi kalite kusurlu yumurta oranı yüzde 5, pazarlama ve satış aşamalarında yüzde 7 olarak belirlendi.

Gıda işletmecilerinin bu tebliğe uyum süreci olarak 31 Aralık 2025 olacağı kararlaştırıldı.