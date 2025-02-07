Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın annesi Av. Gönül Özdağ ve kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili, Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın annesi Av. Gönül Özdağ ve kız kardeşi Hilal Özdağ, Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı.

90 yaşında olan Av. Gönül Özdağ'ın yazılı açıklaması kızı Hilal Özdağ tarafından okundu.

"62 yıl önce 27 yaşımda bir elimde 2,5 yaşındaki evladım Ümit, karnımda ise ikinci çocuğum Ankara’da Mamak Cezaevinin kapısında eşimi ziyaret için bekliyordum" diyen Av. Gönül Özdağ, "Bugün 90 yaşında, bu kez benim elimden kızım tutuyor, az gören gözlerim, az duyan kulaklarımla zihnimden, yüreğimden geçenleri okuyor sizlere. Bu yaşımda “soğuk olur” dedikleri Silivri cezaevinde ve gerçekten soğuk bir günde 3. evladımın avukatı olarak savunduğu 64 yaşına gelmiş Ümidimi ziyaret ediyorum" dedi.

Antalya’da yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Başsavcılığı yetkisiz bir şekilde soruşturma açtığını anımsatan Özdağ, açıklamasında, "Bu soruşturma en başından beri hukuksuz. Evladım bir gece sırf eziyet maksadıyla Ankara’dan İstanbul’a 190 km hızla götürüldü. Baktılar atılı suç ile içeride tutamayacaklar, teskin etmek için uğraş verdiği Kayseri’deki olaylar nedeniyle uydurma bir raporu esas alarak suçladılar. Kumpas davalarında, daha önceki haksız ve hukuksuzluklarda bütün bunları görmüş olan vatanseverler Ümit’in neden içerde tutulduğunu biliyor. Uğruna nice şehit verilen gazi olunan bu vatan için evladım da saygı nöbeti tutuyor. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın kıymetli annesi Sayın Gönül Özdağ ve kıymetli kız kardeşi Sayın Hilal Özdağ Sevgili, Genel Başkanımızın hukuksuzca tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/mPVCY6yJyn— Zafer Partisi (@zaferpartisi) February 7, 2025

Anne Özdağ açıklamasını, "Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm Adalet mensuplarına büyük saygı duyuyorum ancak bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum Adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allaha havale ediyorum.” sözleriyle noktaladı.