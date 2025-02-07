Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Askere gideceğiz" diyerek para toplayan dilencinin askerliğini yaptığı ortaya çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde “askere gideceğim” diyerek para toplayan A.K. (26) adlı şahsa zabıta ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Şahsın askerlik hizmetini önceki yıllarda tamamladığı ve İzmir’in Konak ilçesinden Gemlik’e dilenmeye geldiği tespit edildi. Dilencinin topladığı paraya mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Olay Gemlik İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde şahısları tespit eden ekipler, kimlik kontrolü için emniyet güçlerine haber verirken yapılan araştırmada, vatandaşların duygularını sömüren 26 yaşındaki şahsın askerlik hizmetini daha önce tamamladığı ve İzmir’in Konak ilçesinde yaşadığı belirlendi.

Üzerinden çıkan paralara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılarak idari para cezası kesildi.