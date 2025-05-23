Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Millî Eğitim, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile çeşitli kurumlarda atama ve görevden almalar yapıldı. Görevden alınanlar arasında 9 ilin Milli Eğitim Müdürü de yer aldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Kararname kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda 9 il müdürlüklerinde görevden alınıp, yerlerine yenileri atanırken, 4 il müdürlüğüne de yeni atamalar gerçekleşti:

Görevden Alınan İl Milli Eğitim Müdürleri: Mehmet Türkmen (Amasya), Bilal Gür (Bitlis), Halil İbrahim Yaşar (Niğde), Necati Yener (Sivas), Hayati Telefoncu (Kırıkkale), Servet Canlı (Iğdır), Hasan Başyiğit (Kütahya), Yasin Tepe (Gaziantep) ve Hasan Tek (Adana) olurken yeni atanan isimler ise şöyle:

Amasya: Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik: Serdal Şimşek, Bitlis: Vedat Kaya, Niğde: Elif Özbek, Sivas: Fatih Erdoğan, Bayburt: Ömer Faruk Kahraman, Giresun: Özgür Tokgöz, Kütahya: Mustafa Yılmaz, Kırıkkale: Rahmi Güney (Bayburt'tan), Iğdır: Aziz Gün, Adana: Yusuf Tüfekçi (Rize'den), Rize: Halil İbrahim Akmeşe (Yalova'dan), Yalova: Aytekin Yılmaz.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Millî Eğitim, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile Adli Tıp Kurumu'na yapılan atamaların detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz