Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle gurur ve coşku içinde kutlandı.

MANİSA (İGFA) - Tören, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı; öğrencilerin şiirleri ve halk oyunlarıyla devam etti.

PROTOKOL VE HALK MEYDANDA BULUŞTU

Kutlama programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Şenol Sunat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda Manisalı katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına çelenkler anıta sunuldu.

“MİLLİ MÜCADELENİN EN GURUR VERİCİ SAYFALARINDAN BİRİ MANİSA’MIZDA YAZILDI”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı konuşmada 8 Eylül 1922’nin sadece bir kurtuluş tarihi değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık inancının tüm dünyaya ilan edildiği bir gün olduğunu vurguladı. Dutlulu, “Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Manisalı kahramanlarımızın yazdığı büyük bir destanın simgesidir. Düşman işgalindeki Manisa’mız çok büyük acılar çekti ama asla pes etmedi” dedi.

“Milli Mücadelemizin Kahramanlarını Rahmet, Minnet ve Saygıyla Anıyorum”

Başkan Dutlulu, geçmişin acılarını ve fedakarlıklarını unutmadan geleceğe umutla bakmanın önemine dikkat çekerek, “Manisa’mızın kurtuluşundan aldığımız ilhamla şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız. Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kutlama programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da oyunlarını sergiledi.