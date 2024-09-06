Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini destekleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki BİLSEM öğretim programlarına uyumlu şekilde üretilen 873 adet etkileşimli e-içerik, EBA'da yayımlandı.ANKARA (İGFA) - BİLSEM Destek Eğitim Programı'nda yer alan 419 İngilizce, 360 sınıf etkinliği ve 94 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi e- içeriği, yıl boyunca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen e-içerik geliştirme eğitimlerine katılan öğretmenlerden oluşan ekipçe hazırlandı.

Üretilen e-içerikler, öğrencilere zenginleştirme ve derinleştirme yoluyla öğrenme fırsatı sunarken aynı zamanda öğrencilerin etkileşim üzerinden aktif öğrenme sürecine dâhil olmalarına katkı sağlıyor.

Özel yetenekli öğrencilerin bilişsel yeterlikleri dikkate alınarak hazırlanan e-içerikler özgünlük, tutarlılık, kullanım kolaylığı, yeniden kullanılabilirlik, güncellik, ekonomiklik, ortamdan bağımsızlık, zamansal yakınlık vb. gibi teknolojik ve tasarımsal ilkelerine önem verilerek hazırlanarak içeriklerde hedef kitlenin özelliklerine uygun etkinlere yer verildi.

Özel yetenekli öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılmak amacıyla hazırlanan e-içeriklerde eşleştirme, çoktan seçmeli, sıralama, okuduğunu anlama, doğru yanlış soruları gibi etkinliklerin yanı sıra şifreyi bulma, videoyla ilgili soruları cevaplama gibi öğrencilerin yaratıcılık becerilerini ön plana çıkaran farklı türde etkinliklere de yer verildi.

Hazırlanan e-içerikler, öğrencilere oyunlaştırma yoluyla etkileşimli bir öğrenme fırsatı sağlamakta ve öğretim programına uygun çoklu ortam araçları ile öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri, öğrendiklerini kalıcı hâle getirebilecekleri, anlık geribildirim alabilecekleri alternatif bir öğrenme imkânı sunuyor.