İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, 810 milyon TL işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık şebekesine yönelik 58 şüpheli yakalandı. 50 kişi tutuklandı.
ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonlarında önemli bir suç ağı çökertildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının eşgüdümünde 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 58 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 810 milyon TL'lik hareket tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak vatandaşları kandırdıkları, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurdukları ve 'sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul dolandırıcılığı yaptıkları belirlendi.Yetkililer, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli sürecin başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların emeğini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonlarda görev alan polis ekipleri ve yargı mensuplarına teşekkür edildi.