Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonu 584,5 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların emeğini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonlarda görev alan polis ekipleri ve yargı mensuplarına teşekkür edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak vatandaşları kandırdıkları, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurdukları ve 'sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul dolandırıcılığı yaptıkları belirlendi.Yetkililer, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

'8 ilde vatandaşlarımızı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 810 Milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı.' -50'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile:

Şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 810 milyon TL'lik hareket tespit edildi.

ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonlarında önemli bir suç ağı çökertildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının eşgüdümünde 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 58 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, 810 milyon TL işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık şebekesine yönelik 58 şüpheli yakalandı. 50 kişi tutuklandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.