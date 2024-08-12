Türkiye’yi 25 yıl önce 1999 yılında ilk kez akaryakıtta taşıt tanıma teknolojisiyle tanıştıran Turpak, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili önemli bilgiler paylaşırken, yıl sonuna kadar montajın yapılması gerektiğini ve sürenin azaldığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - 25 milyondan fazla araca taşıt tanıma sistemi entegrasyonu gerçekleştiren Turpak’ın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

8 milyon aracı ilgilendiren bu uygulama ile ilgili şirket yöneticileri, yıl sonuna kadar montajın yapılması gerektiğini ve sürenin azaldığını kaydetti.

UTTS NEDİR?

Turpak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, UTTS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmenin amaçlandığını söyledi.

“UTTS, akaryakıt satış işlemlerinde, pompalarına bağlı pompa yazar kasa cihazlarına taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak aktaran bir sistem olarak öne çıkıyor.

5 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan UTTS tebliğine göre 31.12.2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Aksi durumda bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarını gider gösterebilmesi mümkün olmayacak.”

UTTS NASIL ÇALIŞACAK?

Taşıtların yakıt depo girişlerine TTB takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında, TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımlarıaracılığıyla otomatik olarak pompa ödeme kaydedici cihaza iletilir.

UTTS mükellefleri ve paydaşları, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolurlar.

Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Darphane tarafından yetkilendirilen Yetkili Montaj Firmaları, temin ettikleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler.

ŞİRKET ARACI SAHİPLERİ HANGİ İŞLEMLERİ YAPACAK?

• Firmalar www.utts.gov.tr” internet adresine, kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra, başvuru işlemi başlatarak UTTS Ana Kullanıcı Hesabı açacaklar ve bütün süreç bu sistem üzerinden yürütülerek sonuçlandırılacaktır.

• Başvuru sahipleri TTB montajı yaptıracağı araca ilişkin gereklibilgi ve belgeleri sisteme yükleyecekler ve gereken ödemeyi Darphane’nin hesabına yapacaklardır.

• Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yetkili TTB montaj firmasına TTB montajı için müracaat edecektir. Turpak’ın hali hazırda 300 montaj noktası bulunuyor. İşlem yaklaşık 15 dakika sürüyor.

• Araç sahipleri TTB montajları için Darphane’ye ödediklerinin dışında yetkili servislere herhangi bir bedel ödemeyecekler.

• TTB montajını yaptıran araç sahibi UTTS sistemine sahip olan istasyondaki pompalardan yakıt alabilecek ve yakıt aldıktan sonra da gider yazabileceği yakıt fişini alacaktır.

ARAÇ SAHİPLERİUTTS İÇİN NASIL HİZMET ALACAK?

UTTS sistemi süreçlerine ilişkin bilgi paylaşmaya devam eden Önkol “TTB taktırmak isteyen ticari araç sahipleri Darphane başvurularını tamamladıktan sonra Turpak’a birçok farklı kanaldan ulaşabilecekleri altyapıyı hazırlamış bulunmaktayız.

Taşıt montaj servis noktaları dışında kendi adreslerinde montaj hizmeti isteyen belli bir araç sayısına sahip filo sahibi müşterilerimiz için VIP mobil montaj hizmeti vereceğiz. Bu hizmeti nasıl alacakları konusunda gerekli bilgilendirmeyi pek yakında web sitemizden duyuracağız.Ayrıca pek yakında UTTS istasyon montaj tarafı için e-ticaret sitemizi devreye alacağız. Böylece UTTS sistemine sahip olmak isteyen istasyon sahipleri tüm talep ve satınalma ihtiyaçlarını 7/24 diledikleri zaman gerçekleştirebilecekler ve özel kampanyalardan yararlanabileceklerdir.” dedi.

Öte yandan 25 yıldır taşıt tanıma sektörünün lideri olduklarını aktaran Turpak Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, “Ayda ortalama 50 bin adet araca, 81 ilde en hızlı şekilde montaj gerçekleştirdiklerini söyledi. Etiz, UTTS yetkili taşıt montaj servisi olarak Darphane tarafından akredite edilmiş durumda olduklarını kaydetti.