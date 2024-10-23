Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Mehmet H. Doğan Şiir Eleştirisi Ödülü’nü, “Araziyi Düzleştirmek: Gülten Akın Şiirinde Ortaklığın İnşası” eseriyle Hasan Turgut aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin Türkçe yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8’incisini düzenlediği Mehmet H. Doğan Şiir Eleştirisi Ödülü, sahibini buldu. Türk edebiyatının önde gelen eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan anısına verilen ödülün bu yılki kazananı, “Araziyi Düzleştirmek: Gülten Akın Şiirinde Ortaklığın İnşası” adlı eseriyle Hasan Turgut oldu.

Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ödül törenine edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Törene, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Seçici Kurul Başkanı Metin Celâl’in yanı sıra edebiyatçılar ve şairler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, 2012 yılında açılan Nilüfer Şiir Kütüphanesi’nin Türkiye’nin ilk ve tek şiir kütüphanesi olduğunu söyledi. Kütüphanenin Türkçe şiir ve çevirilerinden antolojilere, şairlerin kişisel eşyalarına kadar geniş bir koleksiyona ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, bu kütüphanenin Türk şiirinin tarihine ışık tuttuğunu ifade etti.

Mehmet H. Doğan Şiir Eleştirisi Ödülü’nün amacının Türkiye’de yayımlanmış şiir eleştirilerine dikkat çekmek, Türk şiirine ve kent kültürüne katkı sağlamak olduğunu aktaran Okan Şahin, Seçici Kurul Başkanı Metin Celâl ve jüri üyelerine teşekkürlerini sundu.

Seçici Kurul Başkanı Metin Celâl ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kitap okuma ve üretme oranı yüksek ülkelerden biri olduğunu, ancak şiir eleştirisi türünde eser sayısının yetersiz kaldığını belirtti. Celâl, bu ödülle, şiir eleştirisi alanında eser veren yazarları teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

HASAN TURGUT: “YENİ PENCERELER AÇMAYI HEDEFLEDİM”

Ödül töreninde konuşan Hasan Turgut, Bursa’da büyüdüğünü ve kentin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Eseriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Turgut, “Araziyi Düzleştirmek: Gülten Akın Şiirinde Ortaklığın İnşası”nın, Mehmet H. Doğan’ın savunduğu gibi şabloncu eleştirel yaklaşımlara itibar etmeyip yeni perspektifler sunmayı amaçladığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Seçici Kurul Başkanı Metin Celâl, Hasan Turgut’a ödülünü verdi.

Ödül takdiminin ardından gerçekleşen söyleşide Turgut, Metin Celâl’in sorularını yanıtladı. Turgut, Gülten Akın’ın sosyalist, toplumsal gerçekçi dönemini mercek altına almak istediğini söyledi. Gülten Akın’ın 1950’lerden itibaren Türk edebiyat sahnesinde olduğunu belirten Hasan Turgut, şairin en aktif ve şiirinin kaynaklarının 1970’lerdeki toplumsal gerçekçi dönem olduğunu ifade etti.

BEŞ ŞAİRDEN ÖZEL PERFORMANS

Törenin ardından düzenlenen Sesli Şiir Antolojisi, edebiyatseverlere keyifli anlar yaşattı. Şairler; Adnan Özer, Gülce Başer, Oğulcan Kütük, Turgay Kantürk ve Zeynep Köylü, Trio Lotus grubunun müzikleri eşliğinde şiirlerini seslendirdi.