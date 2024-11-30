Balıkesir Edremit Belediyesi ev sahipliğinde 20 ülkeden 1700 sporcunun katıldığı İda Ultra Maraton’un bu yıl 8’incisi gerçekleşiyor. 8. İda Ultra Maraton Çanakkale’nin Yeşilyurt köyünden başlayarak Balıkesir’in Edremit İlçesi Güre Mahallesi’nde tamamlanacak.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek kış maratonu olma özelliğini taşıyan 8. İda Ultra Maraton basın toplantısı Güre Mahallesi’nde yapıldı. Toplantıya Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Aytekin Durmaz, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Kar Spor CEO’su Murat Çağatay, Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, Hattuşa Termal Otel Müdürü Metin Esenlik katıldı.

Basın toplantısında konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş 2016 yılında 200 sporcuyla başlayan maratonun yıllar içerisinde daha da ilgi görerek arttığına vurgu yaptı. Başkan Mehmet Ertaş, “Bize düşen bu organizasyonu yukarılara taşımak. Marka değerini yukarıya taşımak. Bölgemizin marka değerini yükseltmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tanınırlığı çok yüksek işte bu tür organizasyonlar bölgemizin marka değerini yukarılara çıkartıyor. Organizasyonun bu tarihlerde yapılıyor olması turizmcilerimiz açısından ekonomik anlamda da ciddi önem taşıdığını düşünüyorum. Yıllardır takip ettiğim bu önemli organizasyonda maratonda ter dökenlerle, zeytin toplarken ter dökenler bir araya gelecek.” dedi.

Sporcular ultra maratonda 8.5, 15, 36, 66, 110 kilometrelik 5 farklı parkurda yarışarak ter dökecek.