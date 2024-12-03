76 ilde son üç haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Zehir tacirleriyle mücadelelerini sürdüren İçişleri Bakanlığı, uzun bir süredir sürdürdüğü "Narkoçelik" operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde Narkoçelik operasyonları düzenlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1863814019309580517

Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında; 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüpheli yakalandığını belirtti.

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi" diyen Bakan Yerlikaya, "Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112’yi arayın. Biz gerekeni yapalım" dedi.