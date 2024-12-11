Mardin’de düzenlenen “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Sözlük Tasarım Yarışması'nda Yeşilli İlçesi Sakarya İlkokulu 2 sınıf öğrencisi Azra Beren Sayhan il birincisi oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Yeşilli Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, yarışmada başarı gösteren Azra Beren Sayhan’ı makamında kabul ederek teşekkür belgesi ve hediye sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz Mardin’de düzenlenen “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Sözlük Tasarım Yarışması'nda Yeşilli İlçesi Sakarya İlkokulu 2 sınıf öğrencisi Azra Beren Sayhan il birincisi olduğunu söyledi.

Emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür eden Avlanmaz,” Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında, öğrencilerin Türkçenin zengin kelime hazinesini tanımaları ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Bu doğrultuda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Sözlük Tasarım" yarışmasına katılan Yeşilli İlçesi Sakarya İlkokulu 2 sınıf öğrencimiz Azra Beren Sayhan il birincisi olarak, bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. Emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.