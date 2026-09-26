Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) tamamladığı kapsamlı üstyapı yenilemesinin ardından güzergâhı bütüncül şekilde ele almaya devam ediyor. Baştan sona yenilenen Santral Rampası'nda şimdi korkulukların boyanması ve yaya üst geçitlerinin bakım-onarımı için çalışmalar yürütülüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'in üniversite ve hastane bağlantısında önemli rol oynayan Gazanfer Bilge Bulvarı, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı çalışmayla yüksek trafik yüküne dayanıklı yeni üstyapısına kavuştu. Yaklaşık 3 bin 500 metrelik güzergahta etaplar halinde gerçekleştirilen yenilemenin ardından Santral Rampası iki yönlü olarak araç trafiğine açıldı.

ÇALIŞMA YOLLA SINIRLI KALMADI

Büyükşehir ekipleri, üstyapı yenilemesinin tamamlanmasının ardından bu kez güzergâh üzerindeki tamamlayıcı çalışmalara yoğunlaştı. Santral Rampası boyunca bulunan korkuluklarda boya çalışması gerçekleştirilirken, zaman içerisinde bakım ihtiyacı oluşan yaya üst geçitleri de yenileme programına alındı.

BARAÇLI'NIN TALİMATI SAHAYA YANSIDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, daha önce Santral Rampası'ndaki üstyapı çalışmalarını yerinde incelemiş, güzergâhtaki yaya üst geçidinde bakım ihtiyacı bulunan bölümlerin yenilenmesi için ilgili birimlere talimat vermişti. Bu doğrultuda üst geçitlerde bakım ve yenileme çalışmalarına geçildi.

KORKULUKLAR VE ÜST GEÇİTLERDE ÇALIŞMA BAŞLADI

Yenilenen asfalt ve yol düzenlemelerinin ardından Santral Rampası boyunca yer alan korkuluklar da boyanarak daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor. Yaya üst geçitlerinde yürütülen bakım çalışmalarıyla kullanım güvenliğinin ve konforunun artırılması hedefleniyor. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı Santral Rampası'nda yapılan çalışmalarla yayaların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması hedefleniyor.