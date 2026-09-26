Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından düzenlenen Gün Batımı Konserleri, kentin simge noktalarından Hıdırlık Kulesi'nde müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Serinin ikinci konserinde sahne alan Zefir Trio, Akdeniz'in gün batımı manzarası eşliğinde Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı.

ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 2 bin yıllık tarihiyle Antalya'nın önemli simgelerinden biri olan Hıdırlık Kulesi, bu kez müziğin ritmiyle renklendi. Rufina Bahadır, Umut Murat Aytekin ve Necla Kamuş'tan oluşan Zefir Trio, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere gün batımının eşsiz atmosferinde müzik dolu bir akşam sundu.

TARİH, DENİZ VE MÜZİK AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Konser boyunca bir yanda Akdeniz'in maviliği ve gün batımının turuncuya boyadığı gökyüzü, diğer yanda tarihi kule ve canlı müzik vardı. Kentin tarihi dokusunu müzikle buluşturan etkinlik, Antalyalılara şehrin farklı bir yüzünü deneyimleme fırsatı sundu. Konseri izleyen profesyonel turist rehberi Ahmet Kayrak, etkinliğin Antalya'nın turizm kimliğine de katkı sunduğunu belirterek, 'Ben 8 senedir profesyonel turist rehberliği yapıyorum. Ülkemize gelen turistleri Türkiye'nin her yerinde gezdiriyoruz. Antalya da geldiğimiz destinasyonlardan bir tanesi. O yüzden böyle bir sürprize denk gelmek çok keyifli oldu' dedi.

ANTALYA'YI DAHA GÜZEL YANSITMAMIZI SAĞLIYOR

Konser seyircilerinden Tarık Kızılkan ise Hıdırlık Kulesi'ndeki etkinliğin Antalya'nın tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek, 'Böyle bir etkinliğe denk geldiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü bu tarz etkinlikler Türkiye'yi daha güzel yansıtmamızı sağlıyor. Haliyle böyle güzel şeyler gördükçe biz de gurur duyuyoruz. Çok güzel oldu. Bu etkinlik için çok teşekkür ederiz' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

SIRADAKİ BULUŞMA 30 EYLÜL'DE

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Eğitim ve Sanat Koordinatörü Alpdoğan Esenoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokunun yeniden kent yaşamına kazandırıldığı Hıdırlık Kulesi'nde sanatseverleri müzikle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esenoğlu, konserlerde klasik Türk müziğinden klasik Batı müziğine uzanan geniş bir repertuvarla dinleyicilere özel bir seçki sunduklarını belirterek, Gün Batımı Konserleri'nin 30 Eylül'de Antalya Klasik Gitar Topluluğu konseriyle devam edeceğini söyledi.