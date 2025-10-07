İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 il merkezli 7 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 78 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Göçmen kaçakçılığı, usulsüz rapor, uyuşturucu ve tefecilik suçlarından 46'sı tutuklandı. 1 milyar 40 milyon TL'lik mal varlığına tedbir konuldu.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Son 2 haftada 78 şüpheli yakalandı; 46'sı tutuklandı, 27'sine adli kontrol uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin suçlarını sıralayan Bakan Yerlikaya; Muğla'da göçmen kaçakçılığı, Kırklareli'de özel eğitim merkezlerinden usulsüz raporlarla haksız kazanç, Kahramanmaraş'ta organize uyuşturucu ticareti, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da yüksek faizle tefecilik olduğunu duyurdu.
MASAK verileriyle tespit edilen 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçunda, 7 işyeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsaya toplam 1 milyar 40 milyon TL değerinde tedbir konuldu.
Jandarma İl Komutanlıkları, MASAK ve savcılıklar soruşturmayı sürdürüyor.