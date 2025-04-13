Sakarya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 7. AdaMat Matematik Olimpiyatları’nın birinci aşaması, 12 Nisan Cumartesi günü Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan sınavlarla tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Toplam 198 okulun her birinden 4 öğrencinin yarıştığıbirinci aşama sınavında;792 öğrenci, 41 salondaSakarya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Eğitim Fakültelerinden akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurulu tarafından hazırlanarak değerlendirilen ilkokul öğrencilerine yönelik 24, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik30’ar çoktan seçmeli matematik sorularını yanıtladı.Öğrenciler sınav salonunda soruları çözerken veliler de sınav binasının önünde çocuklarının heyecanlarına ortak oldular.

ADAMAT HEYECANI 23 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Birinci aşama sonuçlarına göre her kategoriden en yüksek puanı alan 20 öğrenci, 10 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacağı olimpiyatlarınikinci aşamasında öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilecek.Olimpiyat süreci, 23 Mayıs Cuma günü düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

ADAMAT, ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİNİ YANSITMALARINA İMKÂN TANIYOR

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, AdaMat’a katılım sağlayan öğrencileri, öğrencilerin velilerini ve onlara destek sağlayan öğretmenlerini tebrik etti. Bakırtaş; çalışkan, öğrenmeye istekli ve kendine güvenen gençlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bilge tanımını yansıttıklarını belirterek öğrencilere sonraki aşamalarda başarılar diledi.