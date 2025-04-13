Her yıl binlerce öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’nin dördüncüsü, Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılarak gençlere “Hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Yol değişebilir, şartlar zorlaşabilir ama siz yeter ki isteyin, şansınızı kendiniz yaratırsınız” diyerek ilham verdi.

KARBEM Kariyer Günleri kapsamında bu yıl da “Potansiyelini Keşfet, Tercihlerinle Geleceğini İnşa Et” temasıyla düzenlenen panelde öğrenciler, alanında uzman kişilerle bir araya gelme fırsatı buldu.

Panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Seyfi Durmaz – Uzman Hekim, Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili, Prof. Dr. Ecehan Yeşilova Aras – Avukat, İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Doç. Dr. Gün Pakyürek – Deneysel Psikolog, İzmir Demokrasi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi katıldı.

Sunuculuğunu rehberlik öğretmeni Müge Şeref’in üstlendiği panelde konuşmacılara; seçtikleri bölümlerle ilgili karar süreçleri, eğitim hayatları, uzmanlık alanlarının ayrıntıları gibi konular yöneltildi. Öğrenciler de merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

“HER ZORLUK BİR KAPIYI AÇAR”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasında öğrencilere önemli mesajlar verdi. Kendi hayat yolculuğundan kesitler paylaşan Başkan Kınay, gençlere "Hiçbir şeyden vazgeçmeyin" çağrısında bulundu. Çevre Mühendisliği mezunu olduğunu belirten Kınay, insan ilişkileri, adalet duygusu ve çevreye olan duyarlılığı nedeniyle çevre mühendisliğini tercih ettiğini vurguladı.

Kadın bir mühendis olarak şantiyelerde görev aldığını, "yapamaz" denilen işleri başardığını ve kendi yolunu kendi çabalarıyla çizdiğini dile getiren Kınay, “Benim bugün burada konuşabiliyor olmam, vazgeçmemem sayesinde. Sizlerde hayatta ne olursa olsun doğrudan, adaletten ve iyilikten yana olun. Susmayın, korkmayın ve asla vazgeçmeyin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

PANELİSTLERDEN GENÇLERE ÖNEMLİ MESAJLAR

Panelistlerden Prof. Dr. Ecehan Yeşilova Aras, hukuk fakültesinde sadece ezber değil, analitik düşünce ve sistematik yaklaşımın esas olduğunu vurguladı. “Hukuk bir matematik işidir” diyen Aras, öğrencilerin yazma alışkanlığı geliştirmesinin önemine de dikkat çekti. Doç. Dr. Seyfi Durmaz, çocukluk hayalinin doktorluk olduğunu belirtti ve “Rekabet, birlikte çalışma ve motivasyon çok önemli. Mesleğinizin yanında güçlü bir sosyal hayat da kurun” mesajını verdi.

Psikolog Doç. Dr. Gün Pakyürek ise psikolojinin geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu belirterek, “Pes etmediğiniz sürece her zaman bir kapı açılır. Asıl kaybetmek, vazgeçmektir” dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Helil Kınay, tüm panelistlere teşekkür belgelerini takdim ederek, KARBEM öğretmenleriyle de bir araya geldi. Gençlerin geleceğine ışık tutacak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Kınay, “Karabağlar’dan Türkiye’ye güzel hikâyeler yazacağız” diye konuştu.