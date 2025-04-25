Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 6 milyar 700 milyon lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklediklerini ve "bereketin yüzyılı"na kararlı adımlarla yürüdüklerini aktaran Bakan Yumaklı, paylaşımında, "6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Bakanlığın söz konusu destek tutarları şöyle: