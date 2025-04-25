Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan toplulaştırma çalışmalarında ekipler arazi sahipleri ile mülakat görüşmelerini sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Arazi Derecelendirme Komisyonunca tespit edilen denklik dönüşüm katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi ve arazi derecelendirme haritası, muhtarlık binası, köy konaklarına asılmasının ardından 12 köy ve 5 mahallede DSİ yetkililerince Toplulaştırma sahasında arazisi bulunan arazi malikleri ile işletme bazında yeni parselasyon planına yönelik tercihlerinin alınacağı mülakatlara başlanıldı.

İlçe merkezi ve köylerde AT ve TİGH Projesi ile yapılacak çalışmada proje alanında bulunan aynı kişi ve mirasçılarına ait küçük ölçekli araziler tek bir parselde birleştirilip isteyen maliklerin hisseleri ayrılacak ve yolu bulunmayan arazilerde tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Dereköy köyünde ekiplerce dört gündür devam eden mülaklara köyde arazisi ve hissesi bulunan yaklaşık bin 700 kişi katıldı.

Vatandaşlarla proje hakkında tek tek görüşen yetkililer vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulacak birleştirme ve hisse ayrımı sonrası yeni parselasyonların yaklaşık bir ay sonra köy konaklarında tekrardan askıya çıkacağını ifade edip mülakatları tamamlanan Gümüşdere Köyü, Ahmetler Köyü, Dereköy ve Arapdede köylerindeki araziler de bu yıl içerisinde çalışmaların başlayacağını ifade ettiler.

Köy muhtarı Tuncay Çakır ilçede ve köylerde yapılacak arazi toplulaştırma çalışması hakkında bir çok asılsız bilginin dolaştığını vatandaşların yapılan mülakatlar sonrası projeye çok iyimser baktığını dile getirip, “Devlet Su İşleri tarafından köyümüzde yapılan toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları sayesinde küçük parseller birleştiriliyor, miraslı araziler hak sahiplerine bölünüyor. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor, bu çalışma köyümüz için çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim,” dedi.