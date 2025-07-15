İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 306 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 306 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün finans ve güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurduğu, sözde mağdur ailelere maddi destek sağladığı, izdivaç faaliyetleriyle örgüt birliğini sürdürdüğü ve yeni eleman kazanmaya çalıştığı belirtildi.

FETÖ soruşturmalarında adı geçen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunanların da gözaltına alındığı operasyonlarda Bakan Yerlikaya, Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM TEM ve İstihbarat Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürleri ve kahraman polislerini tebrik ederek, milletin birliğine, devletimizin bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelelerinin aralıksız süreceğini kaydeti.