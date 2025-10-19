Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli okçu Emircan Haney Dünya Şampiyonu oldu..

-- 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi -- 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi -- 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi -- 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

Buna göre, geçen ay 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 11 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Eylül ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete'de duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.