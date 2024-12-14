Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Birleşik Metal-İş'in grev kararının 60 gün süreyle ertelenmesi sonrasında basın açıklaması yapan Birleşik Metal-İş Sendikası, grev yasağının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, greve devam edeceklerini söylediANKARA (İGFA) - Birleşik Metal-İş Sendikası'nın başlattığı grev, "milli güvenlik" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 gün ertelendi.

Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Kararda, "Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"BU KARAR ERTELEME DEĞİL YASAKLAMADIR’"

Birleşik Metal-İş Sendikası, genel merkez binasında yaptıkları basın açıklamasıyla grevin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, yoksulluk sınırının altında maaş alan işçilerin maaşlarına yüzde 125 oranında zam teklif ettiklerini, MESS'in yüzde 40 oranında ücret zammı tekliflini kabul etmeyerek grev kararı aldıklarını hatırlattı.

https://twitter.com/BirlesikMetal/status/1867883054489805304

Bugün itibarıyla 7 fabrikada bin 600 civarındaki üyenin grevde olduğunu, bu sayının önümüzdeki günlerde artarak 2 fabrikada 400 üyenin daha greve başlayacağını belirten Atar, "Bütün bu gelişmelere rağmen dün gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan 13.12.2024 tarih ve 9231 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4 işletmeye bağlı 10 fabrika için grevlerimiz ertelenmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu karar bir erteleme değil, yasaklamadır. Çünkü, erteleme grevlerin daha sonra yapılması anlamını taşır. Oysa burada yapılan 'erteleme' adı altında yasaklamadır, çünkü daha sonra yapılması söz konusu değildir. Grevlerimizi yasaklama kararının gerekçesi 'milli güvenliği bozucu nitelikte' olmasıdır. Grev yasaklamalarının yapıldığı iş yerleri trafo üreten ve ürettiklerinin tümünü de ihraç eden işletmelerdir. Dolayısıyla, bu fabrikaların yurt içine yönelik üretimleri yoktur ve bu nedenle de Türkiye’nin milli güvenliği bozması söz konusu olamaz. Ayrıca, trafo üreten fabrikaların milli güvenliği nasıl bozduğunu anlamak mümkün değildir." diye konuştu.