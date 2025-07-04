Sinemaseverleri 4 Temmuz Cuma günü vizyona giren yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Bilim kurgudan korkuya, aksiyondan animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı 4 Temmuz Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan Cehennem (Inferno), Tom Hanks, Felicity Jones ve Ben Foster’dan oluşan oyuncu kadrosuyla yeniden vizyona giriyor. Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu Landgdon'ın neler olduğunu hatırlamasıdır...

Scarlett Johansson’un başrolünde yer aldığı haftanın bilim kurgu filmi Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World Rebirth), orijinal Jurassic Park'ın araştırma tesisi olan bir adaya doğru yola çıkan bir kurtarma ekibinin hikayesini konu ediniyor. Jurassic World: Hakimiyet'teki olaylardan beş yıl sonra, dinozorlar ve insanlar kırılgan bir birliktelik içinde yaşarlar. Bir uzman ekibi, kara, deniz ve havadaki en büyük dinozorlardan genetik materyal elde etmek için uzak bir adaya gizli bir göreve çıkar. Bu görev devrim niteliğinde bir tedavi geliştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Ancak görev, teknesi suda yaşayan dinozorlar tarafından yok edilen bir aileyle karşılaştıklarında beklenmedik bir hal alır…

Haftanın aksiyon filmlerinden Ölümcül Uçuş (Fight or Flight), eski bir ajanın hikayesini konu ediniyor. Eski bir FBI ajanı olan Lucas Reyes, “Hayalet" adlı kötü şöhretli bir uluslararası suçluyu durdurmak üzere Singapur'dan San Francisco'ya giden bir uçağa biner. Bu ismin arkasında, bir zamanlar insan kaçakçılarının kurbanı olan genç bir kadın olan Isha vardır. Kimliği, onu ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmak isteyen sayısız ödül avcısına ve suçluya verilmiştir. Uçuş tehlikeli bir savaş alanına dönüşürken Lucas, Isha'yı alt etmekten çekinmeyen çeşitli rakiplerle karşı karşıya kalır.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanan efsane animasyon serisi Buz Devri’nin ilk filmi Buz Devri (Ice Age), yeniden vizyona giriyor. Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut; karizmatik ve dişli bir kaplan ve muzır bir rakun, nasıl olduysa bu kaos esnasında bir araya gelmişlerdir. Bu üç birbirinden farklı türe mensup hayvanın odağında ise tek bir mevzu vardır. Buldukları küçük bebeği, insanlara ulaştırıp o bebeğin hayatını kurtarmak…

Senaristliğini ve yönetmenliğini Bülent Aydoslu’nun üstlendiği Cin Bebek 3, bir cin kabilesinden kurtulmak için mücadele veren bir kadının hikayesini konu ediniyor. Doğa, bir Cin'den hamile kalarak bebeğini doğurmak zorunda kalmıştır. Cin Bebek'ten ve bebeği isteyen cin aşiretinden kurtulmak isteyen Doğa, bu amaçla Dinler Tarihi Uzmanı olan bir profesörle iş birliği yapar. Ancak işler onun düşündüğü gibi ilerlemez. Bebeğin annesini bırakmaya niyeti yoktur.

Haftanın bir diğer gerilim filmi Ölümcül Çağrı (The Rideshare Killer), genç bir kadın CEO’nun şirketini kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Yeni bir araç paylaşım uygulamasının genç CEO'su, şirketini yok etmeden ve tüm teknoloji ekibini öldürmeden önce, uygulamayı kurbanlarını arabasına çekmek için kullanan bir seri katili durdurmakla karşı karşıyadır. Bu tehlikeli yarışta hem şirketinin geleceğini hem de ekibinin hayatını kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir.