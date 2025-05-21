İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 il merkezli toplamda 58 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 334 şüpheliden 170'inin tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözaltına alınan 334 şüpheliden 170’inin tutuklandığını, 86’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, diğerlerinin işlemleri devam ettiğini bildirdi.

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu vaadiyle” dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1925125243674198235

25 il merkezli toplamda 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini de bildirdi.

"Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır" diyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım" mesajını yineledi.