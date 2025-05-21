Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında yürüttüğü hizmetler arasında yer alan Kent Lokantası’nın sayısı artmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz aylarda verdiği, Muradiye’ye Kent Lokantası sözünü, yerine getirdi. Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan açılış sonrasında Kent Lokantası Muradiye’de hizmet vermeye başladı. Açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“SÖZ VERMİŞTİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Muradiye’ye verilen Kent Lokantası sözünü yerine getirmekten mutlu olduğunu söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Sosyal belediyeciliğin en belirgin özelliklerinden olan Kent Lokantalarını her hafta bir ilçemizde açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehzadeler İlçesi’nde başlayan daha sonra Salihli, Soma, Akhisar’da, bugün de Muradiye’mizde akabinde Turgutlu, Demirci, Selendi ve Gördes’te olmak üzere 17 ilçemizde artık Kent Lokantalarımızla hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. 4 çeşit yemeği, 50 TL gibi sembolik bir rakama vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ekonomik olarak bu kadar dar boğazdan geçerken vatandaşımızın bu feryadını görmezden gelemezdik. Günde en azından sıcacık 4 çeşit yemeği vatandaşımızın boğazından geçiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Halk Mandıra’yı, Halk Ekmek’i Muradiye’mize kazandırmıştık. O zaman da söz vermiştik. Demiştik ki Muradiye’ye Kent Lokantası’nı kazandıracağız. Bunun üzerinden 1 ay geçmeden bugün Kent Lokantamızı Muradiye’mize kazandırıyoruz. Burada askıda yemek uygulamamız da var. 50 TL’yi bile maalesef veremeyecek vatandaşlarımızın olduğunu düşünerek eğer ki onların da karnı sıcak yemek ile doysun istiyorsanız askıda yemek uygulamasına katkıda bulunmanız için size istekte bulunuyorum” diye konuştu.

“MURADİYE’NİN BÜTÜN ALTYAPISI DEĞİŞECEK”

Muradiye’nin alt yapısını sıfırdan değiştireceklerinin sözünü verdiğini de hatırlatan Başkan Zeyrek, “Geçtiğimiz ay içinde tüm şeffaflığıyla canlı yayında verdiğimiz ihalemiz sonuçlandı. Şu anda sadece Dünya Bankası’ndan imzaya kaldı. Sanıyorum ki 15-20 gün içinde Muradiye’ye ilk kazmayı vuracağız. Özellikle yazın ne kadar su sıkıntısı çektiğinizi ben biliyorum. 1,5 – 2 yılda Muradiye’min su sıkıntısı tarih olacaktır. Bizi zorlu bir süreç karşılayacak. Muradiye’nin tüm yolları kazılacak, bütün altyapı değişecek. Bu zorlu süreçte ben her gün sizlerle birlikte olacağım. Yolları kazılan sokaklarda oturan vatandaşlarımızdan biraz sükunet ve anlayış bekliyorum. Çünkü yaklaşık 2 milyar TL değerindeki dev yatırımı Muradiye’mize kazandırmak için çok yoğun çaba sarf ettim, bu projede artık kazma vurur noktasına geldik. Seçim boyunca hep söz vermiştim, Muradiye’nin ulaşımdaki, altyapıdaki, sosyal, ekonomik alandaki sıkıntıları biliyorum diye. Siz de görüyorsunuz ki bu sıkıntılara artık çözüm getiren bir yönetim anlayışı içindeyiz. Kent Lokantamızın Muradiye’mize hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İLK YEMEKLERİ BAŞKAN ZEYREK DAĞITTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaptığı konuşma sonrasında kesilen kurdele ile birlikte Kent Lokantası Muradiye’de hizmete başladı. Tezgahın başına geçen Başkan Zeyrek, vatandaşlara ilk yemekleri dağıttı. Başkan Zeyrek daha sonra vatandaşlarla birlikte öğle yemeğini yedi, sohbet etti.