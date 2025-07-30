Konya'da Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Termal Tatil Köyü, 5 yıldızlı konforu ve doğal termal sularıyla sağlık turizminde önemli bir durak haline geldi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi’nin İsmil Mahallesi’nde inşa ettiği Karatay Termal Tatil Köyü, 330 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı; termal suyun şifası ve aile dostu hizmetlerle dikkat çekiyor.

Karatay Belediyesi tarafından İsmil Mahallesi’nde inşa edilen Karatay Termal Tatil Köyü, 7 blokta 112 daireden (1+1 ve 2+1 tiplerde) oluşuyor. Kahverengi termal suyuna sahip havuzlarıyla romatizma, kas-eklem rahatsızlıkları ve cilt hastalıklarına şifa sunan tesis, kadın-erkek ayrı havuzlar, sosyal alanlar ve uygun fiyatlarıyla yoğun ilgi görüyor.

Açıldığı günden bu yana 330 binden fazla kişiyi ağırlayan tesis, Konya’nın yanı sıra Karaman, Ankara, Kayseri, İstanbul, Antalya ve yurt dışından da binlerce misafiri çekti.

TERMAL SUYUN FAYDALARI

İstanbul Teknik Üniversitesi analizlerine göre, 44,5 derece sıcaklıktaki termal su, 3.100 mg/l mineralizasyon değeriyle Türkiye ortalamasının üzerinde. Kalsiyum, sodyum, bikarbonat, sülfat, klorür, florür ve bromür iyonları içeren su, romatizmal hastalıklar, ameliyat sonrası ağrılar, bel-boyun sorunları, sağlıklı yaşlanma ve stres yönetimi için etkili. Dr. Murat Uyav, suyun iltihaplı romatizma hariç kas-eklem rahatsızlıklarında rahatlama sağladığını, bozkır havasıyla da psikolojik yenilenme sunduğunu belirtti.

Ziyaretçiler, çocuk alanları ve konforla tatillerini keyifli geçirdiklerini, tekrar gelmeyi planladıklarını ifade etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisi Konya’nın sağlık turizmindeki yüzü olarak tanımladı.

“5 yıl önce kazandırdığımız bu tesis, yüksek mineral oranlı termal suyuyla Türkiye’nin değerli kaynaklarından. 5 yıldızlı konfor sunarken, Adana, Mersin, Niğde, Aksaray ve Karaman’dan kolay erişimle bölgeye değer katıyor” diyen Kılca, kadın-erkek ayrı havuzlar, spor sahaları, kafeterya ve dinlenme alanlarıyla tesisi bir yaşam merkezi haline getirdiklerini, tüm Türkiye’yi bu şifalı tesise davet ettiklerini söyledi.