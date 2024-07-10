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Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları boşalan Vali Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı.

Buna göre; Diyarbakır Valiliğine Vali- Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz , Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.