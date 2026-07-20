Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü tarafından düzenlenen 5. Açık Deniz Yüzme Maratonu, Yalova Kapaklı Sahili'nden başlayıp Mudanya'da sona erdi. Yaklaşık 12 kilometrelik parkuru tamamlayan sporcular, zorlu mücadeleyi başarıyla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Açık Deniz Yüzme Maratonu, Mudanya'da gerçekleştirilen final etabıyla tamamlandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Sahili'nden başlayan maratonda sporcular, yaklaşık 12 kilometrelik açık deniz parkurunda mücadele etti. Dayanıklılık ve performans gerektiren parkuru başarıyla tamamlayan yüzücüler, Mudanya sahiline ulaştı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği organizasyon, sporcuların zorlu deniz koşullarındaki performansına sahne oldu.

Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ile Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da etkinliğe katılarak sporcuları tebrik etti.

Kaymakam Yılmaz, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletirken, maratonun sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Başarılı yüzücülere ödülleri katılımcı protokol tarafından takdim edildi.