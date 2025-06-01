Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurban Bayramı’nda KGM otoyolları, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetleri 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında ücretsiz olacak.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurban Bayramı tatili süresince ulaşım hizmetlerinde ücretsiz uygulamalar yürürlüğe girdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 5 Haziran 2025 Perşembe saat 00:00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Ayrıca, vatandaşlar bayram süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ile belediyeler ve bağlı kuruluşların sunduğu toplu taşıma hizmetleri, 6 Haziran Cuma saat 00:00’dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.