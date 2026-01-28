İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 82'si tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 46 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 82'sinin tutuklandığını, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şüphelilerin; Adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanma, eğitim yapılanması, öğrenci yapılanması ve mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.''

