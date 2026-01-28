Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 2025 yılında Türkiye'nin sıcaklık rekoru 25 Temmuz'da Silopi'de 50,5 dereceyle ölçüldü. En soğuk gün ise 25 Şubat'ta Yüksekova'da -35,1 derece olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı.

Buna göre, en sıcak gün 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçüldü.

En soğuk gün ise Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda -35,1 derece ile 25 Şubat'ta yaşandı.

En yüksek kar kalınlığı 21 Mart'ta Rize İkizdere'de 280 cm olarak ölçülürken, en çok yağış 23 Ekim'de Çanakkale Gökçeada'da metrekareye 167 kilogram düşerek zirveye yerleşti.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı 24 Temmuz'da Antalya Yeni Liman'da 32,2 derece olarak ölçülürken, en düşük deniz suyu sıcaklığı ise 2 Şubat'ta Artvin Arhavi Balıkçı Barınağı'nda 6,1 derece olarak kaydedildi.