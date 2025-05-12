İçişleri Bakanlığı, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alıann 160 şüphelinden 73'ünün tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'sinin hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1921798826051985762

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, valiler başta olmak üzere operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti.