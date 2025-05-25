Gebze Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ultra Trail Yarışı, doğa ile sporu buluşturan atmosferiyle Denizli Göleti çevresinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışta sporcular, zorlu parkurlarda ter dökerken dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.KOCAELİ (İGFA) - 3 kategoride 400 sporcunun ter döktüğü yarışın startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Başkan Büyükgöz, spora ve sağlıklı yaşama verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür organizasyonlarla Gebze'nin doğa sporlarında da adını duyuracağını ifade etti.

Başkan Büyügöz yaptığı açıklamada” Bu gün coğrafyamızın en güzel parçalarından biri olan Denizli Gölet’inin etrafındayız. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz “Ultra Trail” yarışmasına yüzlerce sporcumuz katılarak bizleri onurlandırdılar. Ben bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan heyecanımız oldukça yüksek. Gebze Belediyesi olarak spor çeşitliliğine önem veriyor ve destek veriyoruz. Ben bir kez daha bura katılan ve organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor iyi ki varsınız diyorum” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLER KUPALARINI TÖRENLE ALDI

Yarış sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını alırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusunda Erkelerde biri Mustafa Araç, ikici Adem Durmuş, üçüncü Cenk Algın, Kadınlarda birinci Aliye Rabia Sönmez, ikinci Dilara Baytaroğlu, üçüncü Ayşe Demir oldu.

27 K Çoban Mustafa Paşa Koşusunda Erkelerde birinci Orhan Yaşar, ikinci Mehmet Zahir Kül, üçüncü Yiğit Bal, Kadınlarda birinci Songül Albayrak, ikinci Nurhan Cengiz, üçüncü Luıbov Özkalgay oldu.

51 K Fatih Sultan Mehmet Han Koşusunda erkelerde birinci Malik Kaan Çadıroğlu, ikinci Hakan Turan, üçüncü Wei Shi, Kadınlarda birinci Rezeda Galyamova, ikinci Hatice Çetinkaya, üçüncü Seven Aydos oldu.

Katılımcılar, organizasyonun her yıl daha da gelişerek geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.