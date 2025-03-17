Ticaret Bakanlığı, yılın ilk iki ayında 10 ilde 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptı. İstanbul lider, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ illeri ise ilk 5'te yer aldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yılın ilk iki ayında 10 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını, 34 ilde ise ihracatın arttığını açıkladı.

2025 Yılı Şubat Ayında Faaliyet İlleri Bazında İhracatta; İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.

İhracat sıralamasında Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla dördüncü olurken, Tekirdağ ise 1 milyar 32 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2025 Yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla şu iller öne çıktı.

Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Diğer taraftan ihracatın ülke sathına güçlü şekilde yayılmasını amaçladıklarını belirtilen açıklamada, "Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.