Bakan Gürlek, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terörle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüleceğini vurgularken, DEAŞ'a yönelik operasyonların titizlikle devam edeceğini duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda Adana'dan İstanbul'a, Gaziantep'ten İzmir'e kadar 34 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'te bir polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından DEAŞ terör örgütüne karşı geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

