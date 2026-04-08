ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'te bir polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından DEAŞ terör örgütüne karşı geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda Adana'dan İstanbul'a, Gaziantep'ten İzmir'e kadar 34 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında toplam 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Gürlek, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terörle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüleceğini vurgularken, DEAŞ'a yönelik operasyonların titizlikle devam edeceğini duyurdu.