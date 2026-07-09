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Yumaklı, paylaşımında, 'Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız.' mesajını paylaştı.

Yerinde kalkınmayı hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yumaklı, 'Kırsala yatırım yapıyor, üretime tam destek veriyoruz. Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için IPARD III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesini hesaplara aktardık.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, kırsala yapılan yatırımlarla girişimcilerin desteklenmeye devam ettiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında haziran ayında 315,7 milyon liralık hibe ödemesinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında haziran ayında üreticilere toplam 315,7 milyon lira hibe desteğinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

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