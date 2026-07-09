Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle Keşan merkez, belde ve köylerdeki kahveciler için çay fiyat tarifesinin yenilendiğini duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüzeyir Ergin, yaptığı açıklamada bölgedeki kahveci esnafının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Doğalgaz, tüp, elektrik, su, çay, şeker ve temizlik malzemeleri ile özellikle iş yeri kiralarına gelen yüksek zamların esnafı fiyat güncellemesi yapmaya zorladığını ifade eden Ergin, esnafın taleplerini haklı ve yerinde bularak çay fiyatını 20 TL olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Oda yönetiminin, esnafın taleplerini Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ilettiğini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni fiyat tarifelerinin onaylandığını belirten Başkan Hüzeyir Ergin, 'Yeni fiyat tarifelerimiz hazırlanmış olup odamızdan dağıtımına başlanmıştır. Keşan merkez, belde ve köy kahveci esnaflarımız yeni tarifelerini odamızdan alabilirler' dedi.

ESNAFTAN HÜKÜMETE 6 MADDELİK TALEP

İşletmelerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Başkan Ergin, 'İşletmelerimiz zor günler geçiriyor' diyerek, esnafın hükümetten taleplerini de sıraladı:

Birçok ürünü yüzde 1 KDV ile alan esnafın, satışta yüzde 10 KDV uygulamak zorunda kalması nedeniyle yeme-içme sektöründe KDV oranının düşürülmesini talep eden Hüzeyir Ergin, SGK ve vergi borçları için yeni ve faizsiz bir yapılandırma yapılması, SGK ve Bağ-Kur ödemelerinde yüzde 50 destek sağlanması, esnafların hesaplarına bloke konulmaması, esnafın kazanması, borcunu ve vergisini ödeyebilmesi için gerekli adımların atılması yönünde adımların atılmasını istedi. Ergin, Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası olarak her zaman esnafın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.