ŞA-RA Enerji'nin halka arzında talep toplama sürecini 8 Temmuz itibariyle başlatırken üç gün boyunca 8, 9, 10 Temmuz'da devam edecek bu önemli süreçte yatırımcılar, 70,00 TL sabit fiyat üzerinden taleplerini iletebilecekler.

İSTANBUL (İGFA) - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz, şirketin 41 yıllık gücünü Borsa İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

1985 yılında atılan temelleriyle yarım asra yaklaşan bir tecrübeyi temsil eden ŞA-RA Enerji, bugün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olarak konumlanıyor.

Adana ve Ankara'daki 9 ana fabrikası ve yıllık toplam 200 bin ton kapasiteli çelik imalat, 250 bin ton kapasiteli üç adet tam otomatik sıcak daldırma galvaniz tesisi ve 70 bin ton kapasiteli cıvata-somun üretim kapasitesiyle şirket, sektörünün tartışmasız liderleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar yurt içinde 6.881 kilometrelik enerji nakil hattı projesini başarıyla tamamlayan ŞA-RA Enerji, kendi ürettiği ürünlerde iç pazarda yaklaşık yüzde ellilik güçlü bir pazar payına sahip bulunuyor. Sadece Türkiye sınırları içinde kalmayan bu başarı hikayesi, ürünlerini yüzü aşkın ülkeye ihraç eden global bir sanayi gücüne dönüşmüş durumda.

TÜRKİYE'DE ALANINDAKİ İLK VE 2026 YILININ EN BÜYÜK HALKA ARZI

ŞA-RA Enerji'nin halka açılması, alanında Türkiye'deki ilk ve 6.230.000.000 TL ile 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.

ŞA-RA Enerji'nin arz edilecek toplam payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına 'eşit dağıtım' yöntemiyle sunuluyor. Şirketin global vizyonuna ve güçlü finansal yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olarak, toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor. Öte yandan, asgari 115.001 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk kısım ise 'oransal dağıtım' yöntemiyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de bu büyüme vizyonuna dengeli bir şekilde entegre olması sağlanacak.