Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında mali yükümlülük dönemi başladı. Şubat 2027'de devreye girecek karbon sertifikası uygulamasıyla birlikte AB'ye ihracat yapan şirketler karbon emisyonları için sertifika satın almak zorunda kalacak.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği'nin iklim politikaları kapsamında uygulamaya koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), 2026 yılı itibarıyla mali yükümlülük aşamasına geçti. Yeni dönemde AB pazarına ihracat yapan firmalar, ürünlerinin karbon emisyonlarını raporlamanın yanı sıra bu emisyonlar için mali sorumluluk da üstleniyor.

Mekanizmanın bir sonraki aşaması olan karbon sertifikası uygulaması ise Şubat 2027'de başlayacak. Uygulama kapsamında demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, hidrojen ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren AB ithalatçıları, 2026 ve 2027 yılı ithalatlarına ilişkin SKDM sertifikalarını satın almakla yükümlü olacak.

Sertifikaların fiyatı, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'nde (AB ETS) oluşan karbon fiyatlarına göre belirlenecek. 2026 yılı ithalatları için sertifika bedeli, yıl boyunca oluşan karbon fiyatlarının çeyrek dönem ortalamaları esas alınarak hesaplanırken, 2027 ve sonraki yıllarda fiyatlar haftalık karbon piyasası verilerine göre şekillenecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çukurova Isı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ünlü, karbon emisyonlarının artık ihracat yapan şirketler için önemli bir maliyet kalemine dönüştüğünü belirtti. SKDM'nin çevresel bir düzenlemenin ötesine geçerek ticari rekabeti doğrudan etkileyen bir mekanizma haline geldiğini ifade eden Ünlü, karbon sertifikası uygulamasıyla birlikte emisyonların doğrudan maliyet oluşturacağını söyledi. Düşük karbonlu üretim yapan işletmelerin hem daha düşük sertifika maliyetleriyle karşılaşacağını hem de Avrupa pazarında rekabet avantajı elde edeceğini dile getirdi.

Sanayi kuruluşlarının özellikle yüksek enerji tüketen sistemlerini gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Ünlü, üretim tesislerinde kullanılan eski ve verimsiz ısıtma sistemlerinin enerji tüketimini ve karbon salımını artırdığını belirtti. Enerji verimliliği sağlayan teknolojilere yapılacak yatırımların hem işletme maliyetlerini düşüreceğini hem de karbon emisyonlarını azaltarak SKDM kapsamında ödenecek sertifika maliyetlerini minimize edeceğini ifade etti.

Önümüzdeki yıllarda ücretsiz karbon tahsisatlarının kademeli olarak kaldırılmasının beklendiğini hatırlatan Ünlü, firmaların bugünden yapacakları enerji verimliliği yatırımlarının gelecekteki ihracat performansları ve uluslararası rekabet güçleri açısından belirleyici olacağını kaydetti.