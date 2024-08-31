Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü farklı ilçelerde düzenlediği fener alayı ve konserlerle büyük bir coşkuyla kutladı.

MUĞLA (İGFA) - Türk Milleti’nin Atatürk önderliğinde bağımsızlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi birbirinden değerli sanatçıları Muğla'nın farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşturdu. Muğla’nın Menteşe ilçesinde Manga, Milas'ta Zakkum, Fethiye'de Adamlar, Yatağan'da Oğuz Aksaç, Köyceğiz'de Bilal Sonses, Datça'da MBB Popüler Müzik Orkestrası sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserler öncesi de ilçelerde fener alayı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’de düzenlediği Zafer Bayramı etkinlikleri fener alayı ile başladı ve sevilen rock grubu Manga’nın konseri ile devam etti. Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç doldurduğu konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal büyük zaferin 102.yılında hepimize özellikle gençlere büyük görev düştüğünü, hiç yorulmadan, daima çalışarak Atatürk’ün ilkeleri ve Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkacaklarını söyledi ve Zafer Bayramı organizasyonu için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan’da alanı dolduran gençlere seslenerek; “Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Ulu Önder Atatürk’ün neden Cumhuriyet’i sizlere emanet ettiğini bir kez daha anladım. Ata’mızın hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine sizlerle çıkacağız. Bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102.yılı kutlu olsun.”

“BÜYÜK BİR FEDAKARLIK İLE KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE VE ATATÜRK’E ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında Başkomutan Atatürk önderliğinde Türk Milleti’nin bağımsızlığını emperyalist güçlerin elinden alarak birçok dünya devletine örnek olduğunu söyledi ve 30 Ağustos’un dünya tarihini değiştiren büyük bir destan olduğunu belirtti.

Başkan Aras; “Çanakkale’yi geçilmez yapan Başkomutan Atatürk Türk Milleti’ni tek bir amaç etrafında toplayarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Yokluk içinde olsa da hiçbir zaman umutsuz olmayan Atatürk ve kenetlenmiş Anadolu halkı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile tüm düşmanı yurttan atarak büyük bir destan yazdı. Atalarımızın, dedelerimizin tarihin akışını değiştirdiği Zafer Bayramı’mızın 102.yılını kutluyoruz. Gururluyuz. Büyük bir fedakarlık ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk’e çok şey borçluyuz. Ata’mızın ilke ve devrimleri ile aydınlattığı yoldan hiçbir zaman ayrılmadan emin adımlarla yürüyeceğiz ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Bu yolda en büyük vazife Ata’mızın çok güvendiği siz gençlere düşüyor. Geleceğimiz sizlersiniz. Zafer bayramımız kutlu olsun.”