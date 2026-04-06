İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyeye ait tapulu mülke bilgi verilmeden el konulduğunu savunarak tahliye girişimini 'fiilî durum yaratma çabası' olarak nitelendirdi. Tugay, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Meslek Fabrikası binası, sabahın erken saatlerinde polis ablukasına alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istendiği belirtilen bina için tahliye süreci başlatılırken, belediye tarafına önceden herhangi bir tebligat yapılmadığı iddia edildi.

Yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu mülkün tamamen belediyeye ait olduğunu vurgulayarak, devam eden dava sürecine rağmen gerçekleştirilen işlemleri sert sözlerle eleştirdi. Başkan Tugay, hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığını hatırlatarak, tahliye girişiminin 'fiilî durum yaratma' amacı taşıdığını öne sürdü. Meslek Fabrikası'nın 2017 yılında restore edilerek eğitim merkezi olarak hizmet vermeye başladığını belirten Tugay, açılan davanın belediye lehine sonuçlanacağına inandıklarını ifade etti.

Açıklamasında süreci 'güç gösterisi' olarak nitelendiren Başkan Tugay, seçilmiş yerel yönetimlerin iradesinin yok sayıldığını savundu. Belediyeye herhangi bir resmi bildirim yapılmadan işlem başlatıldığını dile getiren Tugay, 'Devam eden bir dava varken binayı boşaltmaya çalışmak kabul edilemez' mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu işleme karşı hukuki itirazlarını sürdürdüğü, sürecin yargı kararıyla netleşeceği bildirildi.