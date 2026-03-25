ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. İl jandarma komutanlıklarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı kişi ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 25, 2026

Bakanlık açıklamasında, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonlarda görev alan jandarma personeli ve süreci koordine eden adli birimler tebrik edildi.