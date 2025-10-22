Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaban hayatını koruma ve geliştirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilk aşamada 15 kızıl geyiği doğaya kazandırarak başlatılan yolculuk, 7 geyiğin salımı ile devam etti. Başkan Büyükakın, doğal yaşamı korumak için sistematik bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı 'Kızıl Geyik Salımı' projesi kapsamında kızıl geyik popülasyonunu güçlendirecek çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında 2024 yılı sonbaharında 15 kızıl geyik Kuzuyayla'da doğaya salınmıştı. Büyükşehir, projenin devamı olarak bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Kocaeli Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' dahilinde, düzenlenen törenle 7 kızıl geyiği daha doğaya saldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Fahrettin Ulu ve Mustafa Kocaman, projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında doğal yaşamı korumak ve geliştirmek için sistematik bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Başkan Büyükakın, 'Bölgedeki çeşitlilik açısından çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Doğal yaşam, üzerinde durulması gereken bir konu. Bu sadece bir türün korunması olayı değil aynı zamanda ekosistemin, biyo çeşitliliğin sürdürülebilmesidir. Bu işlerin arkasında çok ciddi, detaylı bilimsel bir çalışma var. Elektronik GPS cihazıyla onların beslenme alanlarını ve doğada nasıl hareket ettiklerini takip edeceğiz. Böylece avlanma faaliyetlerini kontrol altına almış olacağız. Öte yandan, onların izini sürersek insanların da oradaki izini kontrol alanında tutabiliriz' dedi.

DOĞA BİLİNCİ ARTIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile, Samanlı Dağları eteklerinde kızıl geyik popülasyonunun artırılması, bölgedeki ekosistem dengesinin güçlendirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında muhtarlıklar ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışarak, bölge halkına gerekli eğitim desteğini de sunuyor. Böylece yerel halkın doğa koruma süreçlerine katılımı teşvik edilerek, kent genelinde çevre farkındalığı ve doğa bilinci artırılıyor.