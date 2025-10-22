İstanbul'da Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus+ Programı kapsamında Polonya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - SMART MEETS - Türkiye/Polonya Erasmus+ Öğrenci ve Öğretmen Hareketliliği' programı çerçevesinde bir araya gelen Türk ve Polonyalı öğrenciler, altı gün boyunca kültürel değerlerini paylaşarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşar Acar Fen Lisesi tarafından yürütülen Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı kapsamında Polonya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri, Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ağırladı. 'SMART MEETS - Türkiye/Polonya Erasmus+ Öğrenci ve Öğretmen Hareketliliği' programında bir araya gelen Polonyalı ve Türk öğrenciler, 6 gün boyunca çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle hem kültürlerini tanıttı hem de keyifli zaman geçirdi. Misafir öğrenciler Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, kendi gelenek ve göreneklerini de Türk arkadaşlarına tanıttı.

Öğrencilere katılım sertifikalarını takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, bu tür değişim programlarının ülkeler ve topluluklar arasında nasıl güzel bir etkiye sahip olacağını çok iyi bildiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.