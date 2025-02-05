İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarda 164 şüphelinin yakalandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri'nce son bir haftadır devam eden "Gürz-44" operasyonunda 164 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarıyla ilgili paylaşımı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 164 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini aktardı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1886999967870452131

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.