Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda ad çekme sonucuna göre belirlenen 679 Hakim ve 396 Cumhuriyet Savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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